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Зеленский сменил состав Комиссии по вопросам правовой реформы

Четверг, 29 октября 2020, 22:33
Зеленский сменил состав Комиссии по вопросам правовой реформы

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Комиссии по вопросам правовой реформы консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Источник: указ президента №476 / 2020

Детали: В состав консультантов и наблюдателей от международных организаций в Комиссию по вопросам правовой рефорфы войдут:

  1. Гришко Сергей - член Комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласованию)
  2. Лангенкамп Сара- начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию)
  3. Сеппала Джесси - заместитель руководителя операционного департамента Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (по согласию)
  4. Стафверфельдт Питер - руководитель Компонента по верховенству права Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (по согласию)
  5. Яновская Александра - атташе по политическим вопросам Представительства Европейского Союза в Украине (по согласию).

Между тем нескольких членов Комиссии президент уволил: "Г. Бергмана, Г. Брийя, Ф. Льовеберга, А. Матияш, С. Холмс, И. Черногоренко, Р. Шихан, М. Шредера".

Справка: В июне 2019 Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы и  ликвидировал созданные пятым президентом Петром Порошенко Раду судебной реформы, Конституционную комиссию и другие.

Что было раньше: Во время заседания СНБО Зеленский пообещал "быстрые и адекватные шаги" - открыть реестр деклараций, а также зарегистрировать неотложный законопроект в Верховной Раде, в каком предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине".

Правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Зеленскийуказыреформы
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