Зеленський змінив склад Комісії з питань правової реформи

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи

Джерело: указ президента №476/2020

Деталі: У склад консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій у Комісію з питань правової рефорфи увійдуть:

Гришко Сергій– член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою) Лангенкамп Сара– начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою) Сеппала Джессі– заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою) Стафверфельдт Пітер– керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою) Яновська Олександра– аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

Тим часом декількох членів Комісії президент звільнив: "Г. Бергмана, Р. Брійя, Ф. Льовеберга, О. Матіяш, С. Холмс, І. Чорногоренка, Р. Шихан, М. Шрьодера".

Довідково: У червні 2019 року Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені п’ятим президентом Петром Порошенком Раду судової реформи, Конституційну комісію та інші.

Що було раніше: Під час засідання РНБО Зеленський пообіцяв "швидкі й адекватні кроки" - відкрити реєстр декларацій, а також зареєструвати невідкладний законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Передісторія: