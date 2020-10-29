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Зеленський змінив склад Комісії з питань правової реформи

Четвер, 29 жовтня 2020, 22:33
Зеленський змінив склад Комісії з питань правової реформи

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи

Джерело: указ президента №476/2020

Деталі: У склад консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій у Комісію з питань правової рефорфи увійдуть:

  1. Гришко Сергій– член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)
  2. Лангенкамп Сара– начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)
  3. Сеппала Джессі– заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)
  4. Стафверфельдт Пітер– керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)
  5. Яновська Олександра– аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

Тим часом декількох членів Комісії президент звільнив: "Г. Бергмана, Р. Брійя, Ф. Льовеберга, О. Матіяш, С. Холмс, І. Чорногоренка, Р. Шихан, М. Шрьодера".

Довідково: У червні 2019 року Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені п’ятим президентом Петром Порошенком Раду судової реформи, Конституційну комісію та інші.

Що було раніше: Під час засідання РНБО Зеленський пообіцяв "швидкі й адекватні кроки" - відкрити реєстр декларацій, а також зареєструвати невідкладний законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".  

Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня.

Українська правда

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Теми: Зеленськийуказиреформи
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