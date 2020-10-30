В КС объяснили свое скандальное решение и заявили, что за антикоррупционную реформу
Конституционный суд высказал утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране, но для этого нужно эффективное законодательство.
Источник: заявление КС на сайте суда
Детали: По убеждению КС, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы, по словам судей, должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.
Дословно: "Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов.
Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а поэтому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона.
Из приведенных позиций Конституционного суда Украины усматривается, что законодатель должен внедрить такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическое определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность".
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Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Президент Владимир Зеленский срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".