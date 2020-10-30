САП: Решение КС это – давление на все антикоррупционные органы

Решение Конституционного суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства перечеркивает все достижения и победы в борьбе с коррупцией в Украине.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Прямая речь и.о. руководителя САП Максима Грищука: "Это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников.

Решение Конституционного суда является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивает все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Это решение не шаг и даже не два шага назад".

Детали: Он добавил, что данное решение КС является существенным ударом по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений.

По словам Грищука, признание неконституционной статьи 366-1 УК Украины свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов.

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