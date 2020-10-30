САП: Решение КС это – давление на все антикоррупционные органы
Решение Конституционного суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства перечеркивает все достижения и победы в борьбе с коррупцией в Украине.
Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Прямая речь и.о. руководителя САП Максима Грищука: "Это решение Конституционного суда не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников.
Решение Конституционного суда является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивает все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Это решение не шаг и даже не два шага назад".
Детали: Он добавил, что данное решение КС является существенным ударом по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений.
По словам Грищука, признание неконституционной статьи 366-1 УК Украины свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений будет изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. На нем он распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине". Через пару часов доступ был восстановлен.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".