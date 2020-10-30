САП: Рішення КС – це тиск на всі антикорупційні органи
Це рішення Конституційного суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з корупцією в Україні.
Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Пряма мова в.о. керівника САП Максима Грищука: "Це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, оскільки кількість розслідувань та перші вироки у справах показують нам, наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців.
Рішення Конституційного суду є тиском на всі антикорупційні органи. І перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з цим негативним проявом в українському суспільстві. Це рішення не крок і навіть не два кроки назад".
Деталі: Він додав, що згадане рішення КС є суттєвим ударом по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень.
За словами Грищука, визнання неконституційною статті 366-1 КК України звело нанівець велику частину роботи антикорупційних органів.
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
- Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня. На ньому він розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через кілька годин доступ було відновлено.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".