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САП: Рішення КС – це тиск на всі антикорупційні органи

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:10
САП: Рішення КС – це тиск на всі антикорупційні органи
Фото 24tv.ua

Це рішення Конституційного суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з корупцією в Україні.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Пряма мова в.о. керівника САП Максима Грищука: "Це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, оскільки кількість розслідувань та перші вироки у справах показують нам, наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців.

Рішення Конституційного суду є тиском на всі антикорупційні органи. І перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з цим негативним проявом в українському суспільстві. Це рішення не крок і навіть не два кроки назад". 

Деталі: Він додав, що згадане рішення КС є суттєвим ударом по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень. 

За словами Грищука, визнання неконституційною статті 366-1 КК України звело нанівець велику частину роботи антикорупційних органів.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському союзі вважають, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Через це рішення КС президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони 29 жовтня. На ньому він розпорядився, щоб Кабмін своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через кілька годин доступ було відновлено.  
  • Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 

    

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураКС
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