САП: Рішення КС – це тиск на всі антикорупційні органи

Це рішення Конституційного суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з корупцією в Україні.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Пряма мова в.о. керівника САП Максима Грищука: "Це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, оскільки кількість розслідувань та перші вироки у справах показують нам, наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців.

Рішення Конституційного суду є тиском на всі антикорупційні органи. І перекреслює всі здобутки і перемоги у боротьбі з цим негативним проявом в українському суспільстві. Це рішення не крок і навіть не два кроки назад".

Деталі: Він додав, що згадане рішення КС є суттєвим ударом по механізму виявлення корупційних кримінальних правопорушень.

За словами Грищука, визнання неконституційною статті 366-1 КК України звело нанівець велику частину роботи антикорупційних органів.

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