Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный Суд Украины в рекордные сроки рассмотрел представление 47 народных депутатов по "делу о незаконном обогащении", чтобы защитить собственные интересы.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: По словам главы НАПК, дело в том, что антикоррупционное ведомство заинтересовалось председателем КС Александром Тупицким.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отмечают, что решение КСУ поставило под сомнение дальнейшую работу НАПК не только по направлению декларирования, но и конфликта интересов, координации уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, государственного контроля за финансированием политических партий и тому подобное.

Прямая речь Новикова: "1 октября 2020 года, 30 дней назад, председатель КСУ Александр Тупицкий получил запрос от НАПК: дайте объяснение, поскольку у вас есть доверенность в реестре Украины на операции с земельными участками в Крыму.

7 октября председатель Конституционного Суда уходит в отпуск. 8 октября его заместитель Сергей Головатый проводит заседание и затем закрывает заседания от представителя президента, представителя парламента. И через 19 дней освобождает от ответственности судью-докладчика и председателя КСУ".

Напомним: 27 октября КС на закрытом заседании принял решение, которым признал статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование, неконституционной.

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