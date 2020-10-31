Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки

Суббота, 31 октября 2020, 17:28
Клава КСУ Александр Тупицкий

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный Суд Украины в рекордные сроки рассмотрел представление 47 народных депутатов по "делу о незаконном обогащении", чтобы защитить собственные интересы.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: По словам главы НАПК, дело в том, что антикоррупционное ведомство заинтересовалось председателем КС Александром Тупицким.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отмечают, что решение КСУ поставило под сомнение дальнейшую работу НАПК не только по направлению декларирования, но и конфликта интересов, координации уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, государственного контроля за финансированием политических партий и тому подобное.

Прямая речь Новикова: "1 октября 2020 года, 30 дней назад, председатель КСУ Александр Тупицкий получил запрос от НАПК: дайте объяснение, поскольку у вас есть доверенность в реестре Украины на операции с земельными участками в Крыму.

7 октября председатель Конституционного Суда уходит в отпуск. 8 октября его заместитель Сергей Головатый проводит заседание и затем закрывает заседания от представителя президента, представителя парламента. И через 19 дней освобождает от ответственности судью-докладчика и председателя КСУ".

Напомним: 27 октября КС на закрытом заседании принял решение, которым признал статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование, неконституционной.

Предыстория:

  • Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что идею об обновлении состава КС поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.
  • В Европейском союзе считают, что решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. 

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Водный кризис в Крыму: Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке

Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия

Беларусь закрывает границу для иностранцев

Умер первый "Джеймс Бонд" Шон Коннери

Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства

ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

Все новости...
Последние новости
18:48
Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о "преодолении последствий" решения КСУ
18:36
Водный кризис в Крыму: Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке
18:07
В Amazon из-за увеличения электронных продаж штат вырос до более миллиона работников
17:54
картаПогода на 1 ноября: Украину охватит циклон
17:28
Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки
16:59
фотоНовый аэропорт Берлина открыли с опозданием на 9 лет
16:36
Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия
16:22
Беларусь закрывает границу для иностранцев
16:11
Коронавирус: в Украине загруженность больниц приближается к 70%
16:10
Антикарантинные беспорядки вспыхнули в историческом центре Флоренции
Все новости...