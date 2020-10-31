Глава НАПК объяснил, что побудило КС принять решение в рекордные сроки
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный Суд Украины в рекордные сроки рассмотрел представление 47 народных депутатов по "делу о незаконном обогащении", чтобы защитить собственные интересы.
Источник: пресс-служба НАПК
Детали: По словам главы НАПК, дело в том, что антикоррупционное ведомство заинтересовалось председателем КС Александром Тупицким.
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отмечают, что решение КСУ поставило под сомнение дальнейшую работу НАПК не только по направлению декларирования, но и конфликта интересов, координации уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, государственного контроля за финансированием политических партий и тому подобное.
Прямая речь Новикова: "1 октября 2020 года, 30 дней назад, председатель КСУ Александр Тупицкий получил запрос от НАПК: дайте объяснение, поскольку у вас есть доверенность в реестре Украины на операции с земельными участками в Крыму.
7 октября председатель Конституционного Суда уходит в отпуск. 8 октября его заместитель Сергей Головатый проводит заседание и затем закрывает заседания от представителя президента, представителя парламента. И через 19 дней освобождает от ответственности судью-докладчика и председателя КСУ".
Напомним: 27 октября КС на закрытом заседании принял решение, которым признал статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование, неконституционной.
Предыстория:
- Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что идею об обновлении состава КС поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.
- В Европейском союзе считают, что решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен.