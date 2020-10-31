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Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия

Суббота, 31 октября 2020, 16:36

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного Суда Украины поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.

Источник: Арахамия в своей колонке на УП

Детали: 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Прямая речь: "Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет".

Справка: G7, или Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • Послы стран Большой семерки выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.
  • В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. Через пару часов доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. 

Украинская правда
Темы: КСG7суд


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