Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного Суда Украины поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.

Источник: Арахамия в своей колонке на УП

Детали: 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Прямая речь: "Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет".

Справка: G7, или Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

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