Голова НАЗК пояснив, що спонукало КС ухвалити рішення у рекордні строки

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Конституційний Суд України у рекордні строки розглянув подання 47 народних депутатів у "справі про незаконне збагачення", щоб захистити власні інтереси.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: За словами очільника НАЗК, справа у тому, що антикорупційне відомство зацікавилося головою КСУ Олександром Тупицьким.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції наголошують, що рішення КСУ поставило під питання подальшу роботу НАЗК не лише за напрямом декларування, а й конфлікту інтересів, координації уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, державного контролю за фінансуванням політичних партій тощо.

Пряма мова Новікова: "1 жовтня 2020 року, 30 днів тому, голова КСУ Олександр Тупицький отримав запит від НАЗК: дайте пояснення, оскільки у вас є довіреність в реєстрі України на операції з земельними ділянками в Криму.

7 жовтня голова Конституційного Суду іде у відпустку. 8 жовтня його заступник Сергій Головатий проводить засідання і потім закриває засідання від представника Президента, представника парламенту. І через 19 днів звільняє від відповідальності суддю-доповідача і голову КСУ".

Нагадаємо: 27 жовтня 2020 року КСУ на закритому засіданні ухвалив рішення, яким визнав статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, неконституційною.

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