Голова НАЗК пояснив, що спонукало КС ухвалити рішення у рекордні строки
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Конституційний Суд України у рекордні строки розглянув подання 47 народних депутатів у "справі про незаконне збагачення", щоб захистити власні інтереси.
Джерело: пресслужба НАЗК
Деталі: За словами Очільника НАЗК, справа у тому, що антикорупційне відомство зацікавилося головою КСУ Олександром Тупицьким.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції наголошують, що рішення КСУ поставило під питання подальшу роботу НАЗК не лише за напрямом декларування, а й конфлікту інтересів, координації уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, державного контролю за фінансуванням політичних партій тощо.
Пряма мова Новікова: "1 жовтня 2020 року, 30 днів тому, голова КСУ Олександр Тупицький отримав запит від НАЗК: дайте пояснення, оскільки у вас є довіреність в реєстрі України на операції з земельними ділянками в Криму.
7 жовтня голова Конституційного Суду іде у відпустку. 8 жовтня його заступник Сергій Головатий проводить засідання і потім закриває засідання від представника Президента, представника парламенту. І через 19 днів звільняє від відповідальності суддю-доповідача і голову КСУ".
Нагадаємо: 27 жовтня 2020 року КСУ на закритому засіданні ухвалив рішення, яким визнав статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, неконституційною.
Передісторія:
- Посли країн "Великої сімки" висловили стривоженість щодо останній рішень Конституційного суду, якими скасується антикорупційна реформа.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею про оновлення складу КС вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.
- Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений.
- Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".