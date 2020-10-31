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В Минюсте думают о вариантах ликвидации ОАСК

Суббота, 31 октября 2020, 18:59
В Минюсте думают о вариантах ликвидации ОАСК

Министр юстиции Денис Малюська назвал политическим обращением петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ликвидации Окружного административного суда Киева, и рассказал о возможных вариантах развития событий.

Источник: интервью министра изданию Радио Свобода

Прямая речь: "Она (ликвидация суда - УП) иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет не продумана. Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или о объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой суд. Вопрос: кто? За какие ресурсы?

Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать во время консультаций".

Напомним: На сайте Владимира Зеленского появился ответ на петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

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Темы: ОАСКМинюстсуд
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