Президент наградил медалями погибший экипаж Ан-26
Президент Владимир Зеленский наградил посмертно медалью "За воинскую службу Украине" 27 военных, погибших в катастрофе самолета Ан 26 под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.
Источник: указ главы государства от 6 октября
Дословно: За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта
Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата
Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата
Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана
Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата
Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата
Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата
Золочевского Вячеслава Виталийовича- солдата
Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика
Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора
Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата
Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
Корчовского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта
Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата
Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта
Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта
Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата
Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана
Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата
Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата
Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата
Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата
Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата
Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата
Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика.
Напомним: 6 октября на центральной площади Харькова прощаются с погибшими в авиакатастрофе Ан-26. Движение в центре города перекрыто.
Предыстория:
- 25 сентября вблизи города Чугуев Харьковской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Ан-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба, выжил только один курсант.
- Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов до выяснения обстоятельств трагедии.
- Следователи ГБР рассматривают 4 версии катастрофы.
- Государственная комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 будет изучать организацию учебных полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил.