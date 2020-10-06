Президент наградил медалями погибший экипаж Ан-26

Президент Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 27 военных экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября: 26 из них - посмертно.

Источник: указ главы государства от 6 октября

Дословно: За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта

Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата

Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата

Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана

Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата

Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата

Золочевского Вячеслава Виталийовича- солдата

Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора

Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата

Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

Корчовского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата

Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта

Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта

Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата

Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана

Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата

Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата

Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата

Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата

Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата

Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата

Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика.

Напомним: 6 октября на центральной площади Харькова прощаются с погибшими в авиакатастрофе Ан-26. Движение в центре города перекрыто.

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