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В Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся "инвалидностью": изъяли 36 млн наличных

Вторник, 6 октября 2020, 15:19
В Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся инвалидностью: изъяли 36 млн наличных

В столице разоблачили конвертцентр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

Согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий обналичивала средства под 10-12 процентов.

Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.

Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Вследствие проведенных санкционированных обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правоохранители обнаружили и изъяли наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

 

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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