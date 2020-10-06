В Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся "инвалидностью": изъяли 36 млн наличных
В столице разоблачили конвертцентр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.
Согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий обналичивала средства под 10-12 процентов.
Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.
Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Вследствие проведенных санкционированных обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правоохранители обнаружили и изъяли наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.
Следственные действия продолжаются.