Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Источник: глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в выполнении полетных задач, так и в организации полетов в целом".

Детали: Уруский отметил, что сейчас правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.

Министерство обороны Украины планирует завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 годаможет стартовать процесс выплат компенсаций семьям погибших.

Предыстория: