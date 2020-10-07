Россия объявила в розыск Тихановскую
Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Источник: "Новая газета", TUT.by, Интерфакс-Украина
Детали: Соответствующая информация содержится в базе российского МВД.
Издание напоминает, что ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси, который возглавляет Тихановская, "антиконституционной" и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
Издание TUT.by предполагает, что Россия объявила Тихановскую в розыск вслед за аналогичными действиями Беларуси.
Позднее Интерфакс-Украина со ссылкой на источник сообщило, что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия союзных государств. Уголовное дело против нее российские правоохранительные органы не возбуждалось.
При этом, по данным агентства, в штабе Тихановской спокойно восприняли информацию о внесении ее в базу розыска МВД РФ и заявили, что никаких официальных сообщений об этом Светлана не получала.
Что предшествовало: Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
- Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
- Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.
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