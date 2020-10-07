Россия объявила в розыск Тихановскую

Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Источник: "Новая газета"

Детали: Соответствующая информация содержится в базе российского МВД.

Издание напоминает, что ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси, который возглавляет Тихановская, "антиконституционной" и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Издание TUT.by предполагает, что Россия объявила Тихановскую в розыск вслед за аналогичными действиями Беларуси.

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