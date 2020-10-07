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Россия объявила в розыск Тихановскую

Среда, 7 октября 2020, 16:58
Россия объявила в розыск Тихановскую

Министерство внутренних дел России объявило в "межгосударственный" розыск лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Источник: "Новая газета", TUT.by, Интерфакс-Украина

Детали: Соответствующая информация содержится в базе российского МВД.

 

Издание напоминает, что ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси, который возглавляет Тихановская, "антиконституционной" и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Издание TUT.by предполагает, что Россия объявила Тихановскую в розыск вслед за аналогичными действиями Беларуси.

Позднее Интерфакс-Украина со ссылкой на источник сообщило, что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия союзных государств. Уголовное дело против нее российские правоохранительные органы не возбуждалось.

При этом, по данным агентства, в штабе Тихановской спокойно восприняли информацию о внесении ее в базу розыска МВД РФ и  заявили, что никаких официальных сообщений об этом Светлана не получала.

Что предшествовало: Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Предыстория:

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Темы: ТихановскаяРосcия
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