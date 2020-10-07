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Азербайджан хочет, чтобы Турция и РФ стали гарантами мира в Карабахе

Среда, 7 октября 2020, 22:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия должны принимать активное участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Сегодня, когда конфликт перешел в активную фазу, и когда армянский премьер-министр, я вижу, уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками, видно, кто имеет потенциал для урегулирования.

И вот те, кто имеют потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, за искренность, вот они и должны быть гарантами долгосрочного мира. Среди них мы видим Турцию и Россию", - подчеркнул Алиев в среду в интервью российскому "Первому каналу".

По его мнению, "сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество между Турцией и другой страной-членом НАТО, которая постоянно в чем-то обвиняет Турцию".

"Это же новые политические реалии, это не было в 1992 году, мир изменился, изменяется на наших глазах, надо исходить из этого, а не из каких-то догм", - сказал Алиев.

Как известно, Франция, Россия и США являются сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая занимается поиском путей решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Европейский суд по правам человека на этой неделе постановил, что Турция должна воздержаться от военных действий в конфликте в Нагорном Карабахе.



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