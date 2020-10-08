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За сутки в Киеве прибавилось 422 больных COVID-19, 11 человек умерли

Четверг, 8 октября 2020, 11:12

В столице за сутки обнаружили еще 422 больных коронавирусом, 11 человек умерли.

Источник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. 11 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 453 киевлян".

 

Детали: Заболели прошедшие сутки: 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 23 медика.

В больницы столицы попали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 107, в Оболонском - 52 и 51 случай в Днепровском районе.

Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9116 жителей Киева.

На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019


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