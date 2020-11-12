Парламент не смог отправить в отставку премьера Армении

Национальное собрание Армении не смогло собраться на внеочередное заседание, хотя для его созыва была собрано достаточное количество подписей.

Источник: "Радио Свобода" (Армения)

Детали: На заседании планировалось рассмотреть проект решения "Об обсуждении сложившейся ситуации, путей выхода из нее, а также правомерности заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года".

О том, что на заседание не пришли депутаты от провластной фракции "Мой шаг" сообщил председатель оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. По его словам, от "Моего шага" пришла только вице-спикер Лена Назарян.

Ранее ряд армянский партий требовали отставки Пашиняна и его правительства, в частности к этому призывала и "Просвещенная Армения". В то же время "Мой шаг" выступали против.

Этому предшествовало: 11 ноября в столице Армении тысячи людей собрались на митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, так как иначе мог бы возникнуть коллапс.

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