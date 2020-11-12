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Парламент не смог отправить в отставку премьера Армении

Четверг, 12 ноября 2020, 00:28

Национальное собрание Армении не смогло собраться на внеочередное заседание, хотя для его созыва была собрано достаточное количество подписей.

Источник: "Радио Свобода" (Армения)

Детали: На заседании планировалось рассмотреть проект решения "Об обсуждении сложившейся ситуации, путей выхода из нее, а также правомерности заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года".

О том, что на заседание не пришли депутаты от провластной фракции "Мой шаг" сообщил председатель оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. По его словам, от "Моего шага" пришла только вице-спикер Лена Назарян.

Ранее ряд армянский партий требовали отставки Пашиняна и его правительства, в частности к этому призывала и "Просвещенная Армения". В то же время "Мой шаг" выступали против.

Этому предшествовало: 11 ноября в столице Армении тысячи людей собрались на митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, так как иначе мог бы возникнуть коллапс.

Предыстория: 

  • 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Якобы азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации армян. Армения же заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
  • 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта. Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска подошли на подступы к Степанакерту.
  • В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана и Армении останавливаются на своих позициях, а российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль "коридора" между ним и Арменией.
  • Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.
  • Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом - и он узнал о нем из СМИ.

Темы: АрменияНагорный Карабах


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