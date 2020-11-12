Парламент не зміг відправити у відставку прем’єра Вірменії
Національні збори Вірменії не змогли зібратись на позачергове засідання, хоча для їх скликання була зібрана достатня кількість підписів.
Джерело: "Радіо Свобода" (Вірменія)
Деталі: На засіданні планувалось розглянути проєкт рішення Національних зборів "Про обговорення ситуація, що склалась, та про шляхи виходу з неї, а також про неправомірність заяв підписаних прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та президентом Росії Володимиром Путіними 9 листопада 2020 року".
Про те, що на засідання не прийшли депутати від провладної фракції "Мій крок" повідомив голова опозиційної фракції "Освічена Вірменія" Едмон Марукян. За його словами, від "Мого кроку" прийшла лише віцеспікер Лена Назарян.
Раніше ряд вірменський партій вимагали відставки Пашиняна і його уряду, зокрема до цього закликала і "Освічена Вірменія". Водночас "Мій крок" виступали проти цього.
Що передувало: Вдень 11 листопада у столиці Вірменії тисячі людей зібралися на мітинг з вимогою відставки прем’єра Нікола Пашиняна за підписання угоди про припинення війни у Нагірному Карабаху. Пашинян заявив, що влада Вірменії змушена була підписати угоду про припинення військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада, бо інакше міг би виникнути колапс.
Передісторія:
- 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
- 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (вірм. Шуші), одного з ключових у Нагірному Карабасі, що розташоване за декілька кілометрів від столиці невизнаної НКР - Степанакерта. Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху втратила контроль над Шуші, а азербайджанські війська вийшли на підступи до Степанакерта.
- У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
- Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
- Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ.