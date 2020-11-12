Парламент не зміг відправити у відставку прем’єра Вірменії

Національні збори Вірменії не змогли зібратись на позачергове засідання, хоча для їх скликання була зібрана достатня кількість підписів.

Джерело: "Радіо Свобода" (Вірменія)

Деталі: На засіданні планувалось розглянути проєкт рішення Національних зборів "Про обговорення ситуація, що склалась, та про шляхи виходу з неї, а також про неправомірність заяв підписаних прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та президентом Росії Володимиром Путіними 9 листопада 2020 року".

Про те, що на засідання не прийшли депутати від провладної фракції "Мій крок" повідомив голова опозиційної фракції "Освічена Вірменія" Едмон Марукян. За його словами, від "Мого кроку" прийшла лише віцеспікер Лена Назарян.

Раніше ряд вірменський партій вимагали відставки Пашиняна і його уряду, зокрема до цього закликала і "Освічена Вірменія". Водночас "Мій крок" виступали проти цього.

Що передувало: Вдень 11 листопада у столиці Вірменії тисячі людей зібралися на мітинг з вимогою відставки прем’єра Нікола Пашиняна за підписання угоди про припинення війни у Нагірному Карабаху. Пашинян заявив, що влада Вірменії змушена була підписати угоду про припинення військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада, бо інакше міг би виникнути колапс.

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