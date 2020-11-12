КС и НАПК снова обменялись обвинениями

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что недавнее решение Конституционного суда существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. В КС на это заявили, что НАПК самоустраняется от выполнения своих полномочий.

Источник: сайт НАПК и сайт КС

Дословно НАПК: "Национальное агентство по предупреждению коррупции потеряло право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам, а, следовательно, и полноценно верифицировать информацию в отчетах".

Детали: В НАПК объяснили, что если какая-то политсила заявляла о закупке, например, аппаратов ИВЛ для больниц, то они могли направить в эти медучреждения запросы и выяснить, действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии.

Если же информация не соответствовала действительности, то НАПК направляло собранные материалы в Нацполицию, которая открыла уголовное производство.

В НАПК подчеркнули, что полноценный анализ отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, которые партии ежеквартально направляют в НАПК, является важным элементом предотвращения коррупции. Но сейчас из-за решения КС "работа НАПК остается заблокированной".

В КС на это ответили, что НАПК, прикрываясь решением Конституционного суда, "ежедневно нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий".

В КС также добавили, что по ходатайству субъекта представления, президента или председателя парламента они могут "разъяснить порядок исполнения решения суда", чтобы остановить его "произвольное толкование" и побудить НАПК "нести ответственность за свои неправомерные действия".

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