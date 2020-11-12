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КС и НАПК снова обменялись обвинениями

Четверг, 12 ноября 2020, 14:55
КС и НАПК снова обменялись обвинениями
Фото politarena.com.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что недавнее решение Конституционного суда существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. В КС на это заявили, что НАПК самоустраняется от выполнения своих полномочий.

Источник: сайт НАПК и сайт КС

Дословно НАПК: "Национальное агентство по предупреждению коррупции потеряло право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам, а, следовательно, и полноценно верифицировать информацию в отчетах".

Детали: В НАПК объяснили, что если какая-то политсила заявляла о закупке, например, аппаратов ИВЛ для больниц, то они могли направить в эти медучреждения запросы и выяснить, действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии.

Если же информация не соответствовала действительности, то НАПК направляло собранные материалы в Нацполицию, которая открыла уголовное производство.

В НАПК подчеркнули, что полноценный анализ отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, которые партии ежеквартально направляют в НАПК, является важным элементом предотвращения коррупции. Но сейчас из-за решения КС "работа НАПК остается заблокированной".

В КС на это ответили, что НАПК, прикрываясь решением Конституционного суда, "ежедневно нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий".

В КС также добавили, что по ходатайству субъекта представления, президента или председателя парламента они могут "разъяснить порядок исполнения решения суда", чтобы остановить его "произвольное толкование" и побудить НАПК "нести ответственность за свои неправомерные действия".

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
  • Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
  • Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд". 

Украинская правда
Темы: НАПККС
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