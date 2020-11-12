КС і НАЗК знову обмінялися звинуваченнями

Національне агентство з запобігання корупції заявляє, що нещодавнє рішення Конституційного суду суттєво ускладнило процес аналізу фінансових звітів політичних партій. У КС на це заявили, що НАЗК самоусувається від виконання своїх повноважень.

Джерело: сайт НАЗК і сайт КС

Дослівно НАЗК: "Національне агентство з питань запобігання корупції втратило право спрямовувати запити про надання інформації до підприємств та фізичних осіб, а отже й повноцінно верифікувати інформацію у звітах".

Деталі: У НАЗК пояснили, що якщо якась політсила заявляла про закупівлю, наприклад, апаратів ШВЛ для лікарень, то вони могли надіслати до цих медзакладів запити і з’ясувати, чи дійсно такі апарати були отримані в рамках благодійної допомоги від партії.

Якщо ж інформація не відповідала дійсності, то НАЗК направляло зібрані матеріали до Нацполіції, яка відкрила кримінальне провадження.

У НАЗК підкреслили, що повноцінний аналіз звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які партії щоквартально надсилають до НАЗК, є важливим елементом запобігання корупції. Але наразі через рішення КС "робота НАЗК лишається заблокованою".

У КС на це відповіли, що НАЗК, прикриваючись рішенням Конституційного суду, "щоденно порушує законодавство у сфері боротьби з корупцією та самоусувається від виконання повноважень".

У КС також додали, що за клопотанням суб’єкта подання, президента або голови парламенту вони можуть "роз’яснити порядок виконання рішення суду", щоб зупинити його "довільне тлумачення" та спонукати НАЗК "нести відповідальність за свої неправомірні дії".

Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду

Передісторія: