Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский отчитался перед G7, как будет преодолевать конституционный кризис

Четверг, 19 ноября 2020, 16:07
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил послам стран "Большой семерки" и Европейского Союза, что намерен конкретными шагами преодолеть конституционный кризис в Украине.

Источник: Офис президента по результатам видеовстречи с послами стран G7

Дословно: "Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса Конституционного суда".

Детали: Также президент добавил, что перед властями стоит и более стратегическая задача – реформа судебной системы.

По словам Зеленского, уже возобновила работу Комиссия по вопросам правовой реформы при ОПУ и уже ведутся консультации с международными партнерами относительно соответствующих законодательных инициатив.

В ОПУ добавили, что послы G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы.

Также стороны отметили, что нужно обеспечить честный и прозрачный отбор новых судей КС. 

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
  • Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
  • Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд". 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийG7КС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал закон о штрафах за не ношение масок
Зеленский ответил на петицию о растаможке "евроблях"
Уровень доверия к Зеленскому немного вырос
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...