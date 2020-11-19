Зеленский отчитался перед G7, как будет преодолевать конституционный кризис

Президент Владимир Зеленский заявил послам стран "Большой семерки" и Европейского Союза, что намерен конкретными шагами преодолеть конституционный кризис в Украине.

Источник: Офис президента по результатам видеовстречи с послами стран G7

Дословно: "Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса Конституционного суда".

Детали: Также президент добавил, что перед властями стоит и более стратегическая задача – реформа судебной системы.

По словам Зеленского, уже возобновила работу Комиссия по вопросам правовой реформы при ОПУ и уже ведутся консультации с международными партнерами относительно соответствующих законодательных инициатив.

В ОПУ добавили, что послы G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы.

Также стороны отметили, что нужно обеспечить честный и прозрачный отбор новых судей КС.

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