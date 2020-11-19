Зеленский отчитался перед G7, как будет преодолевать конституционный кризис
Президент Владимир Зеленский заявил послам стран "Большой семерки" и Европейского Союза, что намерен конкретными шагами преодолеть конституционный кризис в Украине.
Источник: Офис президента по результатам видеовстречи с послами стран G7
Дословно: "Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – восстановление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса Конституционного суда".
Детали: Также президент добавил, что перед властями стоит и более стратегическая задача – реформа судебной системы.
По словам Зеленского, уже возобновила работу Комиссия по вопросам правовой реформы при ОПУ и уже ведутся консультации с международными партнерами относительно соответствующих законодательных инициатив.
В ОПУ добавили, что послы G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы.
Также стороны отметили, что нужно обеспечить честный и прозрачный отбор новых судей КС.
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Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
- Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
- Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".