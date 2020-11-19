Зеленський відзвітував перед G7, як долатиме конституційну кризу
Президент Володимир Зеленський заявив послам країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, що має намір конкретними кроками подолати конституційну кризу в Україні.
Джерело: Офіс президента за результатами відеозустрічі з послами країн G7
Дослівно: "Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного суду".
Деталі: Також президент додав, що перед владою стоїть і більш стратегічне завдання – реформа судової системи.
За словами Зеленського, уже відновила роботу Комісія з питань правової реформи при ОПУ і вже ведуться консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.
В ОПУ додали, що посли G7 підтримали зусилля Зеленського для реалізації судової реформи.
Також сторони відзначили, що потрібно забезпечити чесний та прозорий відбір нових суддів КС.
Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського
Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
- Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".