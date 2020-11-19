Зеленський відзвітував перед G7, як долатиме конституційну кризу

Президент Володимир Зеленський заявив послам країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, що має намір конкретними кроками подолати конституційну кризу в Україні.

Джерело: Офіс президента за результатами відеозустрічі з послами країн G7

Дослівно: "Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного суду".

Деталі: Також президент додав, що перед владою стоїть і більш стратегічне завдання – реформа судової системи.

За словами Зеленського, уже відновила роботу Комісія з питань правової реформи при ОПУ і вже ведуться консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

В ОПУ додали, що посли G7 підтримали зусилля Зеленського для реалізації судової реформи.

Також сторони відзначили, що потрібно забезпечити чесний та прозорий відбір нових суддів КС.

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