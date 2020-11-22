Главные новости субботы и ночи: Милованов — советник Ермака, Шмыгаль говорит, что локдаун — это план Б

Про Милованова

В ночь на субботу "Украинская правда" сообщила, что Милованов будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующую информацию УП подтвердили два источника: один из окружения главы Офиса, второй из команды президента Владимира Зеленского. Утром субботы Милованов подтвердил, что уже некоторое время является внештатным советником Андрея Ермака.

Про карантин

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине пока нет никакой даты по введению более жесткого карантина, это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Перед тем, 20 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 23 ноября осуществить запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. На орбиту груз доставит ракета компании, которая уже шесть раз выполняла подобные миссии. Это будет 104-й запуск ракет из поколения Falcon.

Председатель КНР Си Цзинпин во время саммита G20 предложил создать единый международный механизм так называемых сертификатов здоровья граждан с использованием QR-кодов, которые бы взаимно признавались в разных странах.