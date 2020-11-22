Головні новини суботи і ночі: Милованов — радник Єрмака, Шмигаль каже, що локдаун — це план Б

Про Милованова

В ніч на суботу "Українська правда" повідомила, що Милованов буде призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідну інформацію УП підтвердили два джерела: одне із оточення голови Офісу, друге із команди президента Володимира Зеленського. Зранку суботи Милованов підтвердив, що вже деякий час є позаштатним радником Єрмака.

Про карантин

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні наразі немає жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину, це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Перед тим, 20 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID на добу.

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Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX у суботу стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich. Відео

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 23 листопада здійснити запуск 16-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників. На орбіту вантаж доставить ракета компанії, яка вже шість разів виконувала подібні місії. Це буде 104-й запуск ракет з покоління Falcon.

Голова КНР Сі Цзінпін під час саміту G20 запропонував створити єдиний міжнародний механізм так званих сертифікатів здоров'я громадян з використанням QR-кодів, які б взаємно визнавались в різних країнах.