НАБУ просит разрешения задержать подозреваемых судей ОАСК
Национальное антикоррупционное бюро просит разрешения на задержание и арест подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.
Источник: сайт НАБУ
Дословно: "Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева, грубо уклоняющихся от выполнения своих процессуальных обязанностей".
Детали: В НАБУ добавили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям, потому что других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения, нет.
Сообщается, что отдельные подозреваемые в уголовном производстве, в частности председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и двое судей, систематически не являются на допросы.
Также подозреваемые игнорируют вызовы в суд, где им должны избрать меры пресечения.
В частности, Вовк проигнорировал заседания, назначенные на 22, 29 октября, 2, 5 и 23 ноября.
3 ноября его уже во второй раз объявили в розыск.
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Предыстория:
- Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".