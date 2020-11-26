НАБУ просит разрешения задержать подозреваемых судей ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро просит разрешения на задержание и арест подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Источник: сайт НАБУ

Дословно: "Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева, грубо уклоняющихся от выполнения своих процессуальных обязанностей".

Детали: В НАБУ добавили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям, потому что других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения, нет.

Сообщается, что отдельные подозреваемые в уголовном производстве, в частности председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и двое судей, систематически не являются на допросы.

Также подозреваемые игнорируют вызовы в суд, где им должны избрать меры пресечения.

В частности, Вовк проигнорировал заседания, назначенные на 22, 29 октября, 2, 5 и 23 ноября.

3 ноября его уже во второй раз объявили в розыск.

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