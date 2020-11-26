НАБУ просит разрешения задержать подозреваемых судей ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро просит разрешения на задержание и арест подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Источник: сайт НАБУ, судья Вовк в Facebook

Дословно: "Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева, грубо уклоняющихся от выполнения своих процессуальных обязанностей".

Детали: В НАБУ добавили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям, потому что других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения, нет.

Сообщается, что отдельные подозреваемые в уголовном производстве, в частности председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и двое судей, систематически не являются на допросы.

Также подозреваемые игнорируют вызовы в суд, где им должны избрать меры пресечения.

В частности, Вовк проигнорировал заседания, назначенные на 22, 29 октября, 2, 5 и 23 ноября.

3 ноября его уже во второй раз объявили в розыск.

Судья Вовк в свою очередь назвал сообщение НАБУ "очередной манипуляцией и бессовестным враньем".

Прямая речь Вовка: "Уже устал повторять, что ни я, ни большинство судей ОАСК официально не являемся подозреваемыми в деле, которое "расследует" НАБУ, что было подтверждено решениями суда и Высшего совета правосудия, вернувшему по этой причине генеральному прокурору представления об отстранении от осуществления правосудия меня и моих коллег без рассмотрения еще в сентябре этого года".

Детали: Вовк добавил, что судьи ОАСК не обязаны и не будут ходить на следственные мероприятия НАБУ, потому что они "уважают закон".

По его словам, если ходатайства НАБУ будут подписаны генпрокурором, то он вместе со своими коллегами сможет доказать Высшему совету правосудия, "всю некомпетентность и предвзятость НАБУ и самого генпрокурора" по отношению к ним.

Он также заявил, что добьется того, что виновные "во всем этом юридическом и правовом нигилизме понесут не фейковую, а реальную ответственность за свои действия".

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