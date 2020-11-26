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НАБУ просить дозволу затримати підозрюваних суддів ОАСК

Четвер, 26 листопада 2020, 10:37
Cуддя Павло Вовк. Фото з Facebook

Національне антикорупційне бюро просить дозвіл на затримання та арешт підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно: "Детективи НАБУ направили генпрокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків".

Деталі: У НАБУ додали, що змушені вдатися до таких дій, бо інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки, немає.

Повідомляється, що окремі підозрювані у кримінальному провадженні, зокрема голова ОАСК Павло Вовк, його заступник та двоє суддів, систематично не з’являються на допити. Також підозрювані ігнорують виклики до суду, де їм мають обрати запобіжні заходи.

Зокрема, Вовк проігнорував засідання, призначені на 22, 29 жовтня, 2, 5 та 23 листопада.

3 листопада його вже вдруге оголосили у розшук.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Українська правда
Теми: НАБУОАСКарешт


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