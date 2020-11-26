НАБУ просить дозволу затримати підозрюваних суддів ОАСК

Національне антикорупційне бюро просить дозвіл на затримання та арешт підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно: "Детективи НАБУ направили генпрокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків".

Деталі: У НАБУ додали, що змушені вдатися до таких дій, бо інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки, немає.

Повідомляється, що окремі підозрювані у кримінальному провадженні, зокрема голова ОАСК Павло Вовк, його заступник та двоє суддів, систематично не з’являються на допити. Також підозрювані ігнорують виклики до суду, де їм мають обрати запобіжні заходи.

Зокрема, Вовк проігнорував засідання, призначені на 22, 29 жовтня, 2, 5 та 23 листопада.

3 листопада його вже вдруге оголосили у розшук.

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