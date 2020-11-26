НАБУ просить дозволу затримати підозрюваних суддів ОАСК

Національне антикорупційне бюро просить дозвіл на затримання та арешт підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: сайт НАБУ, суддя Вовк у Facebook

Дослівно: "Детективи НАБУ направили генпрокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків".

Деталі: У НАБУ додали, що змушені вдатися до таких дій, бо інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки, немає.

Повідомляється, що окремі підозрювані у кримінальному провадженні, зокрема голова ОАСК Павло Вовк, його заступник та двоє суддів, систематично не з’являються на допити. Також підозрювані ігнорують виклики до суду, де їм мають обрати запобіжні заходи.

Зокрема, Вовк проігнорував засідання, призначені на 22, 29 жовтня, 2, 5 та 23 листопада.

3 листопада його вже вдруге оголосили у розшук.

Суддя Вовк у свою чергу назвав повідомлення НАБУ "черговою маніпуляцією і безсовісною брехнею".

Пряма мова Вовка: "Уже втомився повторювати, що ні я, ні більшість суддів ОАСК офіційно не є підозрюваними у справі, яку "розслідує" НАБУ, що було підтверджено рішеннями суду і Вищої ради правосуддя, яка повернула з цієї причини генеральному прокурору подання про відсторонення від здійснення правосуддя мене і моїх колег без розгляду ще у вересні цього року".

Деталі: Вовк додав, що судді ОАСК не зобов'язані і не будуть ходити на слідчі заходи НАБУ, тому що вони "поважають закон".

За його словами, якщо клопотання НАБУ будуть підписані генпрокурором, то він разом зі своїми колегами зможе довести Вищій раді правосуддя, "всю некомпетентність і упередженість НАБУ і самого генпрокурора" по відношенню до них.

Він також заявив, що доб'ється того, що винні "у всьому цьому юридичному і правовому нігілізмі понесуть не фейкову, а реальну відповідальність за свої дії".

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