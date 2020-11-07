Трамп настаивает на своей победе "с большим отрывом"
Суббота, 7 ноября 2020, 18:28
Действующий президент США Дональд Трамп настаивает, что выиграл выборы, причем с большим отрывом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.
"Я выиграл эти выборы с большим отрывом", - написал он.
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
Как сообщалось, Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден не спешит заявлять о своей победе на выборах, несмотря на то, что продолжает лидировать в ключевых штатах.
"У нас нет заявления об окончательной победе, но цифры говорят, что она близка. Мы выиграем эту гонку" - заявил Байден.
Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о мошенничестве с голосованием, подал судебные иски и призвал к пересчету голосов в нескольких штатах.