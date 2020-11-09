Партия Порошенко требует от Зеленского прекратить фальсификации

Партия "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность при установлении результатов выборов, в частности во Львове, Тернополе и Киевской области.

Источник: заявление "Европейской солидарности", лидером которой является бывший президент Петр Порошенко

Дословно: "В соответствии с Избирательным кодексом, результаты выборов должны быть объявлены самое позднее 6 ноября. Но в большинстве регионов до сих пор продолжается подсчет. На самом деле, затягивание объясняется желанием партии власти и ее сателлитам "дотянуть" свои провальные результаты.

Мы фиксировали и имеем информацию от своих членов УИК и ТИК о многочисленных фальсификациях и переписывании протоколов в городах Львове и Тернополе. Там партия "Слуга народа" вообще не попала в горсоветы, но ее пытаются затянуть туда путем "дотягивания через подсчет".

Не лучше ситуация и в Киевской области, где куратором от Офиса президента близкий к Коломойскому народный депутат Дубинский. Здесь нарушения зафиксированы в целом ряде ОТГ и не подведены итоги ни в областной совет, ни в какой районный совет именно из-за желания "дотянуть результаты".

У нас есть все протоколы с мокрыми печатями и мы обжалуем сфальсифицированные протоколы в судах.

Но уже можем констатировать: власть провалила экзамен на способность гарантировать основы демократии - честные выборы.

Мы искренне благодарим членов комиссий, которые уже более 14 суток вынуждены работать практически круглосуточно, чтобы противостоять фальсификациям. И предупреждаем власть об опасности, которой она подвергает тысячи людей в связи с коронавирусом из-за собственных аппетитов и неспособности провести выборы.

Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях".

Детали: В пресс-клубе Львова представители партий "Европейская солидарность", "Голос", "Варта" и "Свобода" предостерегли партию власти и ее "политических сателлитов" от попыток сфальсифицировать результаты выборов во Львове.

Поводом для проведения брифинга стали заявления представителей партии "Слуг народа" о фальсификации результатов выборов. "Слуга народа" собралась обжаловать во Львовском окружном административном суде результаты выборов в городской совет Львова, где не преодолела проходной барьер.

Также исковое заявление ко Львовской городской ТИК подал представитель партии "Наш край", кандидат в депутаты Львовского горсовета Евгений Лозинский.