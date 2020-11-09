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Партія Порошенка вимагає від Зеленського припинити фальсифікації 

Понеділок, 9 листопада 2020, 12:21
Партія Порошенка вимагає від Зеленського припинити фальсифікації 

Партія "Європейська солідарність" вимагає від президента Володимира Зеленського припинити фальсифікації і забезпечити законність під час встановлення результатів виборів, зокрема у Львові, Тернополі та Київській області.

Джерело: заява "Європейської солідарності", лідером якої є колишній президент Петро Порошенко 

Дослівно: "Відповідно до Виборчого кодексу, результати виборів мали бути оголошені найпізніше 6 листопада. Але в більшості регіонів досі триває підрахунок. Насправді затягування пояснюється бажанням партії влади та її сателітам "дотягнути" свої провальні результати.

Ми фіксували і маємо інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів в містах Львові та Тернополі. Там партія "Слуга народу" взагалі не потрапила до міськрад, але її намагаються затягнути туди шляхом "дотягування через підрахунок".

Не краща ситуація і в Київській області, де куратором від Офісу президента є близький до Коломойський народний депутат Дубінський. Тут порушення зафіксовані в цілій низці ОТГ і не підведені підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання "дотягнути результати".

Ми маємо всі протоколи з мокрими печатками і оскаржуємо сфальшовані протоколи в судах.

Але вже можемо констатувати: влада провалила іспит на спроможність гарантувати основи демократії – чесні вибори.

Ми щиро дякуємо членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, аби протистояти фальсифікаціям. І попереджаємо владу про небезпеку, на яку вона наражає тисячі людей у зв’язку з коронавірусом через власні апетити і нездатність провести вибори.

Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях".

Деталі: У прес-клубі Львова представники партій "Європейська солідарність", "Голос", "Варта" та "Свобода" застерегли партію влади та її "політичних сателітів" від спроб сфальсифікувати результати виборів у Львові.

 
eurosolidarity.org

Приводом до проведення брифінгу стали заяви представників партії "Слуг народу" про фальсифікацію результатів виборів. "Слуга народу" зібралася оскаржити у Львівському окружному адміністративному суді  результати виборів до міської ради Львова, де не подолала прохідний бар'єр. 

Також позовну заяву до Львівської міської ТВК подав представник партії "Наш край", кандидат у депутати до Львівської міськради Євгеній Лозинський.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЛьвівТернопільКиївська областьфальсифікації
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