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Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК

Ирина БалачукПонедельник, 3 июля 2023, 14:32
Россия может отложить выборы на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Путин и Памфилова. Фото с сайта kremlin.ru

Российский Центризбирком может отложить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Источник: сайт Кремля

Прямая речь Памфиловой на встрече с Путиным: "Там полностью обеспечено финансирование, полностью из федерального бюджета, то есть, то, что потребовалось, все это сделано. Но тем не менее поскольку ситуация действительно непростая, все может быть.

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И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания".

Детали: По словам Памфиловой, она понимает, что "ситуация сложная, что военное положение, но тем не менее те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность при соблюдении определенных условий все-таки выборы проводить".

Мол, о проведении выборов просили коллаборанты − назначенные оккупантами так называемые власти этих регионов.  

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Председатель ЦИК РФ заявила, что для проведения "выборов" на оккупированных территориях уже "наладили очень хорошие контакты со всеми силовыми структурами: с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией".

Она также добавила, что на оккупированных территориях можно будет голосовать даже без паспорта − мол, "можно предоставить какой-то документ, удостоверяющий личность, выданный органами публичной власти".

Также россияне решили разрешить голосовать на "выборах" даже тем жителям оккупированных территорий, которые выехали в РФ или кого депортировали в Россию.

Вместе с тем, по словам Памфиловой, электронного голосования на захваченных территориях Украины не будет.

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Темы: Росcияоккупациявиборы
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