Рада снова ждет отчета Степанова, в "ЕС" хотят его отставки

В пятницу 6 ноября во время часа вопросов к правительству Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, а "Европейская солидарность" требует его отставки.

Источник: первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко и соглава фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете парламента

Прямая речь Корниенко: "К сожалению, традиционно – к сожалению, потому что это негативная традиция – приглашаем снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы борьбы с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов и так далее. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно".

У п’ятницю, 6 листопада, під час "години запитань до Уряду" #Рада9 заслухає Міністра охорони здоров’я Максима Степанова pic.twitter.com/3JLHuahzWD — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 30, 2020

Прямая речь Геращенко: "Мы требуем не отчет господина Степанова, а его отставки, и отставки господина Тарана – министров здравоохранения и Вооруженных сил, со своих постов как некомпетентных и просто работающих на ликвидацию армии и системы здравоохранения".