Рада снова ждет отчета Степанова, в "ЕС" хотят его отставки

В пятницу 6 декабря во время часа вопросов к правительству Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, а "Европейская солидарность" требует его отставки.

Источник: первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко и соглава фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете парламента

Прямая речь Корниенко: "К сожалению, традиционно – к сожалению, потому что это негативная традиция – приглашаем снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы борьбы с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов и так далее. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно".

У п’ятницю, 6 листопада, під час "години запитань до Уряду" #Рада9 заслухає Міністра охорони здоров’я Максима Степанова pic.twitter.com/3JLHuahzWD — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 30, 2020

Прямая речь Геращенко: "Мы требуем не отчет господина Степанова, а его отставки, и отставки господина Тарана – министров здравоохранения и Вооруженных сил, со своих постов как некомпетентных и просто работающих на ликвидацию армии и системы здравоохранения".

Напомним: Глава Минздрава с 14 ноября находился на самоизоляции из-за коронавируса, поэтому на предыдущее заседание парламента 17 ноября не пришел. Однако 28 ноября, ровно через две недели после положительного результата на COVID-19, Максим Степанов сообщил, что выздоровел, и уже вышел на работу.

По данным источников "Украинской правды", Максима Степанова планируют уволить с должности министра здравоохранения до конца 2020 года, но еще думают, кого лучше назначить вместо него.

Последние три недели, до 30 ноября, в Украине действовал карантин выходного дня, который могут продлить до конца года. Также власти рассматривают возможность введения тотального карантина (так называемого "локдауна") на период празднования Рождества и Нового года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что если карантин выходного дня не даст результата через несколько недель, то придется ужесточать карантинные ограничения.