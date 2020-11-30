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Рада снова ждет отчета Степанова, в "ЕС" хотят его отставки

Понедельник, 30 ноября 2020, 13:09

В пятницу 6 ноября во время часа вопросов к правительству Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, а "Европейская солидарность" требует его отставки.

Источник: первый заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко и соглава фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на согласительном совете парламента

Прямая речь Корниенко: "К сожалению, традиционно – к сожалению, потому что это негативная традиция – приглашаем снова господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы борьбы с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов и так далее. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно".

Прямая речь Геращенко: "Мы требуем не отчет господина Степанова, а его отставки, и отставки господина Тарана – министров здравоохранения и Вооруженных сил, со своих постов как некомпетентных и просто работающих на ликвидацию армии и системы здравоохранения".

Темы: СтепановТаран АндрейВерховная РадаМинздравМинобороны


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