КС обещает учитывать в дальнейшем все "критические замечания" Венецианской комиссии

КСУ заверил, что изучает вывод "венецианки" относительно конституционного кризиса, а также обещает учесть все замечания в дальнейшей работе.

Источник: пресс-служба КСУ

Дословно: "Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов.

Все они изучаются судьями КСУ для учета при дальнейшем выработке решений".

Детали: Однако КС отметил, что, согласно заключению "венецианки", скандальное решение от 27 октября является легитимным.

Также Суд отметил, что органы Совета Европы не отмечали необходимость изменения состава судей КСУ.

Напомним: Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал "досадное" решение КСУ и призвал Верховную раду разрешить ситуацию, опираясь на принципы Конституции и "чистую логику".

Конституционный суд ответил на решение Венецианской комиссии относительно кризиса и ожидает уважения к себе как к "охраннику" Конституции.

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Предыстория: 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

2 декабря комитет по вопросам правовой политики перенес рассмотрение всех законопроектов, касающиеся организации деятельности КС, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии - 12 декабря.