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КС обіцяє враховувати надалі усі "критичні зауваження" Венеційської комісії

П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:06
КС обіцяє враховувати надалі усі критичні зауваження Венеційської комісії

КСУ запевнив, що вивчає висновок "венеційки" щодо конституційної кризи, а також обіцяє врахувати усі зауваження в подальшій роботі.

Джерело: пресслужба КСУ

Дослівно: "Разом з тим, висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань.

Усі вони вивчаються суддями КСУ для врахування при подальшому напрацюванні рішень".

Деталі: Однак КС зазначив, що, згідно з висновком "венеційки", скандальне рішення від 27 жовтня є легітимним.

Також Суд наголосив, що органи Ради Європи не зазначали на необхідності зміни складу суддів КСУ.

Що було раніше: Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".

Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: КСКонституція
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