КС обіцяє враховувати надалі усі "критичні зауваження" Венеційської комісії

КСУ запевнив, що вивчає висновок "венеційки" щодо конституційної кризи, а також обіцяє врахувати усі зауваження в подальшій роботі.

Джерело: пресслужба КСУ

Дослівно: "Разом з тим, висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань.

Усі вони вивчаються суддями КСУ для врахування при подальшому напрацюванні рішень".

Деталі: Однак КС зазначив, що, згідно з висновком "венеційки", скандальне рішення від 27 жовтня є легітимним.

Також Суд наголосив, що органи Ради Європи не зазначали на необхідності зміни складу суддів КСУ.

Що було раніше: Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".

Конституційний суд відповів на рішення Венеційської комісії щодо кризи та очікує поваги до себе як до "охоронця" Конституції.

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