Первая партия вакцины Pfizer уже прибыла в Канаду
Понедельник, 14 декабря 2020, 04:57
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в страну прибыли первые партии вакцины от COVID-19.
Источник: Трюдо в Twitter
Прямая речь: "Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки".
The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020
Что предшествовало: Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer. Вакцинация должна начаться 14 декабря.