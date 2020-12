Первая партия вакцины Pfizer уже прибыла в Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в страну прибыли первые партии вакцины от COVID-19.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки".

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo