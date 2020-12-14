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Первая партия вакцины Pfizer уже прибыла в Канаду

Понедельник, 14 декабря 2020, 04:57
Первая партия вакцины Pfizer уже прибыла в Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в страну прибыли первые партии вакцины от COVID-19.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки".

Что предшествовало: Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer. Вакцинация должна начаться 14 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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