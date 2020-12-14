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Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади

Понеділок, 14 грудня 2020, 05:57

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що до країни прибули перші партії вакцини від коронавірусу.

Джерело: Трюдо в Twitter

Пряма мова: "Перша партія доз вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски та мийте руки".

Що передувало: Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer. Вакцинація має розпочатись 14 грудня.

Теми: коронавірус


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