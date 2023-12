Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що до країни прибули перші партії вакцини від коронавірусу.

Джерело: Трюдо в Twitter

Пряма мова: "Перша партія доз вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски та мийте руки".

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo