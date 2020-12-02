В США определили, кто первый получит вакцину от COVID-19

Советники Центра США по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за то, что первыми вакцину от коронавируса должны получить медработники и люди, которые находятся в учреждениях длительного ухода.

Источник: CNN

Детали: Соответствующее решение поддержали 13 советников Центра против 1.

Таким образом, консультативный комитет по практике иммунизации определил две группы, которые в первую очередь получат вакцину.

"Жители заведений длительного ухода определяются как взрослые, живут в учреждениях, где предоставляют различные услуги, включая медицинский уход для тех, кто не может самостоятельно это сделать", – заявили в Центре.

По данным Центра, на людей из этих заведений приходится 6% случаев коронавируса в стране и 40% летальных случаев. Там также отмечают, что за все время пандемии на коронавирус заболели более 240 тысяч медработников, умерли 858 человек.

Напомним: