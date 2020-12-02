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В США определили, кто первый получит вакцину от COVID-19

Среда, 2 декабря 2020, 03:23
В США определили, кто первый получит вакцину от COVID-19

Советники Центра США по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за то, что первыми вакцину от коронавируса должны получить медработники и люди, которые находятся в учреждениях длительного ухода.

Источник: CNN

Детали: Соответствующее решение поддержали 13 советников Центра против 1.

Таким образом, консультативный комитет по практике иммунизации определил две группы, которые в первую очередь получат вакцину.

"Жители заведений длительного ухода определяются как взрослые, живут в учреждениях, где предоставляют различные услуги, включая медицинский уход для тех, кто не может самостоятельно это сделать", – заявили в Центре.

По данным Центра, на людей из этих заведений приходится 6% случаев коронавируса в стране и 40% летальных случаев. Там также отмечают, что за все время пандемии на коронавирус заболели более 240 тысяч медработников, умерли 858 человек.

Напомним: 

  • Вакцины от COVID-19 производителей Pfizer / BioNTech и Moderna еще не получили официального разрешения, однако фармкомпании и авиалинии уже готовят мощности к поставкам.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусСША
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