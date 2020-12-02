В США определили, кто первый получит вакцину от COVID-19
Советники Центра США по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за то, что первыми вакцину от коронавируса должны получить медработники и люди, которые находятся в учреждениях длительного ухода.
Источник: CNN
Детали: Соответствующее решение поддержали 13 советников Центра против 1.
Таким образом, консультативный комитет по практике иммунизации определил две группы, которые в первую очередь получат вакцину.
"Жители заведений длительного ухода определяются как взрослые, живут в учреждениях, где предоставляют различные услуги, включая медицинский уход для тех, кто не может самостоятельно это сделать", – заявили в Центре.
По данным Центра, на людей из этих заведений приходится 6% случаев коронавируса в стране и 40% летальных случаев. Там также отмечают, что за все время пандемии на коронавирус заболели более 240 тысяч медработников, умерли 858 человек.
Напомним:
- Вакцины от COVID-19 производителей Pfizer / BioNTech и Moderna еще не получили официального разрешения, однако фармкомпании и авиалинии уже готовят мощности к поставкам.