Более трети украинцев не знают кто такой Разумков, Шмыгаль и Ермак - опрос

Не все украинцы знают, кто сейчас руководит правительством, Верховной Радой и возглавляет Офис президента.

Источник: результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября

Детали: Социологи измеряли уровень доверия к политикам, который обнаружил, что украинцы осведомлены скорее о политиках предыдущих каденций, чем о представителях действующей власти.

Согласно результатам исследования, 42% украинцев не слышали о главе Офиса президента Андрее Ермаке, 35% опрошенных не знают, кто такой Дмитрий Разумков (спикер парламента), 34% респондентов слышали о Денисе Шмыгале, занимающем пост премьер-министра.

18% опрошенных не знают сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко.

О бывших премьерах Владимире Гройсмане и Арсении Яценюке не в курсе соответственно 7 и 4 процента респондентов.

2% опрошенных не слышали про Виталия Кличко, который в 2020 году во второй раз выиграл выборы мэра столицы.

В то же время все участники исследования знают, какой президент руководит страной сейчас и его предшественника.

Справка: Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонный интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.