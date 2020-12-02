Более трети украинцев не знают кто такой Разумков, Шмыгаль и Ермак - опрос
Не все украинцы знают, кто сейчас руководит правительством, Верховной Радой и возглавляет Офис президента.
Источник: результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября
Детали: Социологи измеряли уровень доверия к политикам, который обнаружил, что украинцы осведомлены скорее о политиках предыдущих каденций, чем о представителях действующей власти.
Согласно результатам исследования, 42% украинцев не слышали о главе Офиса президента Андрее Ермаке, 35% опрошенных не знают, кто такой Дмитрий Разумков (спикер парламента), 34% респондентов слышали о Денисе Шмыгале, занимающем пост премьер-министра.
18% опрошенных не знают сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко.
О бывших премьерах Владимире Гройсмане и Арсении Яценюке не в курсе соответственно 7 и 4 процента респондентов.
2% опрошенных не слышали про Виталия Кличко, который в 2020 году во второй раз выиграл выборы мэра столицы.
В то же время все участники исследования знают, какой президент руководит страной сейчас и его предшественника.
Справка: Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонный интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.