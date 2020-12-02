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Интерпол предупреждает о возможных попытках продажи подделок и кражи вакцин от Covid-19

Среда, 2 декабря 2020, 18:08

Интерпол выдал глобальное предупреждение о возможных попытки преступных организаций продавать подделки вакцин от коронавируса и гриппа, а также попытках кражи настоящей вакцины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении организации.

"Интерпол" отмечает, что разослал предупреждения правоохранителям в 194 странах мира.

"Сейчас, когда все больше вакцин от коронавируса приближаются к стадии утверждения и глобального распространения, главная задача - обеспечить безопасность цепочки поставок ... В то время, когда правительства готовятся к кампаниям вакцинации, преступные организации готовятся вмешаться или сорвать поставки", - говорится в сообщении Интерпола.

Поэтому правоохранителей во всем мире призывают заранее подготовиться к возможным видам криминальной деятельности, связанных с вакциной от коронавируса.

В "Интерполе" предполагают, что с постепенным восстановлением активных путешествий - что, вероятно, будет сопровождаться требованием негативного теста на коронавирус - преступники могут пытаться продавать и подделки тестов.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer / BioNTech для широкого использования.

Pfizer / BioNTech и Moderna уже подали свои вакцины для частичного утверждения в ЕС и США.

Темы: вакцинацияИнтерполкоронавирус


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