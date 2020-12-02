Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избранный президент Молдовы заявила о попытке "захвата власти"

Среда, 2 декабря 2020, 17:36
Избранный президент Молдовы заявила о попытке захвата власти

Избранный президент Молдовы Мая Санду заявила о попытке "захвата власти" из-за внесеного депутатами проекта, который предлагает забрать у президента контроль над спецслужбой страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сказала на пресс-конференции 2 декабря.

Перед этим депутаты Партии социалистов - партии действующего президента Игоря Додона - и популистской партии "Шор" внесли в парламент проект закона, который предлагает вывести Службу информации и безопасности Молдовы из-под контроля президента.

"Правящее большинство ПСРМ-"Шор"хочет забрать полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Таким образом они хотят отменить результаты выборов ... Это антидемократическое злоупотребление со стороны политика, проигравшего президентские выборы, это попытка захвата власти", - заявила Мая Санду.

Она сказала, что готова обращаться в Конституционный суд, а также призвала граждан выйти на акцию протеста, которая планируется 3 декабря во стенами парламента.

Напомним, проевропейская Мая Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%.

Инаугурация Санду запланирована на 24 января.

Читайте также: Разгром Додона: как Мая Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдовапрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: