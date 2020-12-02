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Избранный президент Молдовы заявила о попытке "захвата власти"

Среда, 2 декабря 2020, 18:36

Избранный президент Молдовы Мая Санду заявила о попытке "захвата власти" из-за внесеного депутатами проекта, который предлагает забрать у президента контроль над спецслужбой страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сказала на пресс-конференции 2 декабря.

Перед этим депутаты Партии социалистов - партии действующего президента Игоря Додона - и популистской партии "Шор" внесли в парламент проект закона, который предлагает вывести Службу информации и безопасности Молдовы из-под контроля президента.

"Правящее большинство ПСРМ-"Шор"хочет забрать полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Таким образом они хотят отменить результаты выборов ... Это антидемократическое злоупотребление со стороны политика, проигравшего президентские выборы, это попытка захвата власти", - заявила Мая Санду.

Она сказала, что готова обращаться в Конституционный суд, а также призвала граждан выйти на акцию протеста, которая планируется 3 декабря во стенами парламента.

Напомним, проевропейская Мая Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%.

Инаугурация Санду запланирована на 24 января.

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Темы: Молдовапрезидент


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