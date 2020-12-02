Избранный президент Молдовы заявила о попытке "захвата власти"
Избранный президент Молдовы Мая Санду заявила о попытке "захвата власти" из-за внесеного депутатами проекта, который предлагает забрать у президента контроль над спецслужбой страны.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сказала на пресс-конференции 2 декабря.
Перед этим депутаты Партии социалистов - партии действующего президента Игоря Додона - и популистской партии "Шор" внесли в парламент проект закона, который предлагает вывести Службу информации и безопасности Молдовы из-под контроля президента.
Она сказала, что готова обращаться в Конституционный суд, а также призвала граждан выйти на акцию протеста, которая планируется 3 декабря во стенами парламента.
Напомним, проевропейская Мая Санду, лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей, тогда как ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон - 42,25%.
Инаугурация Санду запланирована на 24 января.
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