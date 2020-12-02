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Новообрана президентка Молдови заявила про спробу "захоплення влади"

Середа, 2 грудня 2020, 18:36

Обраний президент Молдови Мая Санду заявила про спробу "захоплення влади" через внесений депутатами проєкт, який пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це вона сказала на пресконференції 2 грудня.

Перед цим депутати Партії соціалістів - партії чинного президента Ігоря Додона та лівої популістської партії "Шор" внесли у парламент проєкт закону, який пропонує вивести Службу інформації та безпеки Молдови з-під контролю президента. 

"Правляча більшість ПСРМ-"Шор" хоче забрати повноваження, які дозволили б мені почати наводити лад в країні. Таким чином вони хочуть скасувати результати виборів...Це антидемократичне зловживання з боку політика, який програв президентські вибори, це спроба захоплення влади", - заявила Мая Санду.

Вона сказала, що готова звертатися до Конституційного суду, а також закликала громадян вийти на акцію протесту, що планується 3 грудня під стінами парламенту.

Нагадаємо, проєвропейська Мая Санду, лідер партії "Дія та солідарність" (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.

Інавгурація Санду запланована на 24 січня

Читайте також: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

Теми: Молдовапрезидент


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