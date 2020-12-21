Главные новости воскресенья и ночи: мутация коронавируса, церковь и карантин

Мутировавший коронавирус напугал мир, церковь планирует работать в карантин – новости, которые были актуальны 20 декабря.

О мутации коронавируса

Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

О карантине и церкви

Храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.

О других важных новостях

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого несколько дней назад подтвердили коронавирус, "в стабильном состоянии" и остается на самоизоляции в своей резиденции в пригороде Парижа.

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