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Главные новости воскресенья и ночи: мутация коронавируса, церковь и карантин

Понедельник, 21 декабря 2020, 08:00

Мутировавший коронавирус напугал мир, церковь планирует работать в карантин – новости, которые были актуальны 20 декабря.

О мутации коронавируса

Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.

За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

О карантине и церкви

Храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.

О других важных новостях

Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого несколько дней назад подтвердили коронавирус, "в стабильном состоянии" и остается на самоизоляции в своей резиденции в пригороде Парижа.

Команда избранного президента США Джо Байдена будет рассматривать несколько вариантов наказания России за ее роль в масштабной кибератаке, которой подверглись ряд правительственных ведомств США.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день уже более 261 тысяч украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія".

За минувшие сутки в Украине заболевание на коронавирус подтвердили в 8325 граждан, в целом за все время пандемии COVID-19 подтвердили в 964 448 человек.

Украинская правда


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