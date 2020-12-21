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Головні новини неділі і ночі: мутація коронавірусу, церква і карантин

Понеділок, 21 грудня 2020, 07:00

Мутований коронавірус налякав світ, церква планує працювати у карантин – новини, які були актуальні 20 грудня.

Про мутацію коронавірусу 

Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.

Через виявлення нового штаму коронавірусу у Великій Британії можуть ввести тривалий локдаун.

Фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії (виконавчий орган МОЗ Великої Британії) доктор Сьюзан Гопкінс оприлюднила дані про поширення нового штаму Covid.

За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

Про карантин і церкву

Храми на свята не закриватимуться, проте церкви у свою чергу не повинні зловживати і мають дотримуватися карантинних обмежень.

Про інші важливі новини 

Президент Франції Еммануель Макрон, у якого кілька днів тому підтвердили коронавірус, "у стабільному стані" і залишається на самоізоляції у другій резиденції в передмісті Парижа.

Команда обраного президента США Джо Байдена розглядатиме кілька варіантів покарання Росії за її роль у масштабній кібератаці, якої зазнали низка урядових відомств США.

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні вже понад 261 тисяч українців успішно оформили заявки через портал та застосунок "Дія".

За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян, загалом за весь час пандемії COVID-19 підтвердили у 964 448 осіб.

Українська правда
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