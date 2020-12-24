Комиссия ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека 19 января проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на спецдокладчика ПАСЕ по делу Навального Жака Мэра

Дословно: "На встречу намерены пригласить и представителей российских властей, и Навального".

Детали: По словам Мэра, расследование Bellingcat рождает новые вопросы к Москве.

Он также назвал "очень важным элементом" в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его предполагаемых отравителей.

Кроме того, ПАСЕ может направить России запрос о необходимости расследовать атаку на Навального.

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