Комиссия ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека 19 января проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на спецдокладчика ПАСЕ по делу Навального Жака Мэра
Дословно: "На встречу намерены пригласить и представителей российских властей, и Навального".
Детали: По словам Мэра, расследование Bellingcat рождает новые вопросы к Москве.
Он также назвал "очень важным элементом" в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его предполагаемых отравителей.
Кроме того, ПАСЕ может направить России запрос о необходимости расследовать атаку на Навального.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.