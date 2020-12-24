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Комиссия ПАСЕ проведет заседание по отравлению Навального

Четверг, 24 декабря 2020, 07:18

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека 19 января проведет заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на спецдокладчика ПАСЕ по делу Навального Жака Мэра  

Дословно: "На встречу намерены пригласить и представителей российских властей, и Навального".

Детали: По словам Мэра, расследование Bellingcat рождает новые вопросы к Москве.

Он также назвал "очень важным элементом" в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его предполагаемых отравителей.

Кроме того, ПАСЕ может направить России запрос о необходимости расследовать атаку на Навального.  

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Темы: ПАСЕНавальныйРосcия


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