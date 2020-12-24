Комісія ПАРЄ проведе засідання щодо отруєння Навального

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини 19 січня проведе засідання у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на спецдоповідача ПАРЄ у справі Навального Жака Мера

Дослівно: "На зустріч мають намір запросити і представників російської влади, і Навального".

Деталі: За словами Мера, розслідування Bellingcat народжує нові питання до Москви.

Він також назвав "дуже важливим елементом" у справі запис телефонної розмови Навального з одним з його ймовірних отруйників.

Крім того, ПАРЄ може направити Росії запит про необхідність розслідувати атаку на Навального.

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