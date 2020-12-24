Комісія ПАРЄ проведе засідання щодо отруєння Навального
Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини 19 січня проведе засідання у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на спецдоповідача ПАРЄ у справі Навального Жака Мера
Дослівно: "На зустріч мають намір запросити і представників російської влади, і Навального".
Деталі: За словами Мера, розслідування Bellingcat народжує нові питання до Москви.
Він також назвав "дуже важливим елементом" у справі запис телефонної розмови Навального з одним з його ймовірних отруйників.
Крім того, ПАРЄ може направити Росії запит про необхідність розслідувати атаку на Навального.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписализ німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".