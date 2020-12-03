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В комитете заявили о "компромиссе" на счет тюрьмы за ложь в декларациях

Четверг, 3 декабря 2020, 13:31
В комитете заявили о компромиссе на счет тюрьмы за ложь в декларациях

Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя главы комитета Андрея Осадчука (фракция "Голос")

Прямая речь Осадчука: "Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины".

Этому предшествовало: Во власти сформировали три шага для выхода из конституционного кризиса.

1 декабря замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

Законопроект рабочей группы о возвращении ответственности за ложь в декларации не предполагает лишения свободы – только штраф и общественные работы.

Почему это важно: Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции", а нардепы во главе со спикером зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". 
  • 27 ноября в ВР зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации, а 30 ноября рабочая группа спикера зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро заявляли, что уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников важно восстановить до конца года.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Плати штраф и ври дальше: что предлагают в президентском законопроекте по недостоверному декларированию

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииКСзаконодательствоВерховная Рада
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