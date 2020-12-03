В комитете заявили о "компромиссе" на счет тюрьмы за ложь в декларациях

Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя главы комитета Андрея Осадчука (фракция "Голос")

Прямая речь Осадчука: "Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины".

Этому предшествовало: Во власти сформировали три шага для выхода из конституционного кризиса.

1 декабря замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

Законопроект рабочей группы о возвращении ответственности за ложь в декларации не предполагает лишения свободы – только штраф и общественные работы.

Почему это важно: Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.

Предыстория:

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