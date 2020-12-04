МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 4 декабря

Прямая речь: "Все врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19.

Мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID-19... Мы точно выдержим до конца декабря.

Но в связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации остаются на достаточно высоком уровне, мы видим необходимость сбить эту волну "ковида" и довести ее до минимально возможных цифр.

Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем - и будем предлагать это правительству - плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна быть три недели".

Детали: Степанов подчеркнул, что карантин выходного дня дал результат, потому что его целью было "сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни". Он отметил, что Украина не достигла максимальных показателей его эффективности, то есть снижения на 20% количества новых случаев заболевания, однако динамика роста замедлилась.

Глава Минздрава констатировал, что придерживались украинцы ограничений плохо, но на этой неделе количество новых случаев ежедневно меньше, чем на прошлой неделе. Например, по состоянию на эту пятницу почти на тысячу меньше новых больных, чем в прошлую пятницу.

Эти показатели, по словам министра, позволяют сказать, что "у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря, ведь наша медицинская система выдерживает".

Но Минздрав предложит трехнедельный жесткий карантин с начала января, чтобы совместить его "с естественными вещами", ведь после новогодних праздников "в стране все замирает", школьники и студенты на каникулах.

Предыстория:

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП