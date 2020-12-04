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Степанов похвастался, что при нем доверие к Минздраву выросло

Пятница, 4 декабря 2020, 10:15
Степанов похвастался, что при нем доверие к Минздраву выросло
Фото с Facebook Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что доверие украинцев к Минздраву при нем выросло.

Источник: Степанов на заседании Верховной Рады 4 декабря

Прямая речь: "По данным исследования группы "Рейтинг", 33% украинцев доверяют Минздраву. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась украинская медицина, несмотря на откровенную ложь политических оппонентов, с июля этого года доверие к нашему министерству выросло на 8%".

Детали: Степанов признал, что Минздрав "далек от идеала", а медицинская система "имеет много пробелов и недоработок". При этом он добавил, что считает ценным то, что в условиях пандемии МОЗ удалось повысить доверие украинцев.

Министр также заявил, что "нельзя просто не предусмотреть средства в бюджете, а затем критиковать Министерство здравоохранения, что оно плохо работает". Он добавил, что ответственность в этом вопросе лежит на каждом нардепе.

Согласно данным последнего опроса соцгруппы "Рейтинг", министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают. 

Ирина Балачук, УП
Темы: МинздравСтепанов
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