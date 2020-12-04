НАПК о "компромиссе" Рады: Комитет предлагает "санаторий" для коррупционеров
Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады в компромиссном законопроекте о возвращении ответственности за недостоверное декларирование предлагает недостаточно жесткое наказание.
Источник: НАПК
Прямая речь главы НАПК Александра Новикова: "Коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самой дорогой яхте в мире и получить за это максимум два года "санаторных условий". Уверен, что такое предложение Комитета не соответствует запросу украинского общества".
Детали: 30 ноября НАПК критиковало законопроект №4441 рабочей группы, потому что тот предлагал только штрафы и общественные работы для чиновников, которые умышленно не подали декларации или внесли недостоверные сведения. Теперь агентство критикует и поданный 3 декабря правоохранительным комитетом законопроект №4460-д.
НАПК отмечает, что этот законопроект также не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирования недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации.
И добавляет: "люди, которые умышленно укажут недостоверные сведения аж на 4000 налогооблагаемых минимумов (а это – 8,4 млн грн)) могут получить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет".
То есть максимальное наказание – пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства.
Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого человека на регистрацию – ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить к нему, добавляет НАПК.
НАПК настаивает: за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.
По мнению агентства, стать основой для решения вопроса могут законопроекты:
- №4434 президента Владимира Зеленськго;
- №4304 спикера Дмитрия Разумкова и еще 124 депутатов;
- №4310-1 нардепов Сергея Ионушаса, Дениса Монастырского и Андрея Костина;
- №4310 Ирины Геращенко и ее коллег из фракции "Европейская солидарность".
Этому предшествовало: Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро заявляли, что уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников важно восстановить до конца года.
Предыстория:
- 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции", а нардепы во главе со спикером зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины".
- 27 ноября в ВР зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации, а 30 ноября рабочая группа спикера зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы.
- Президент Владимир Зеленский попросил парламент не рассматривать на заседании комитета по вопросам правовой политика 2 декабря его законопроект №4288, а подождать заключения Венецианской комиссии по конституционному кризису.
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