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В ЕС подтвердили решение отложить заседание Совета ассоциации с Украиной

Пятница, 4 декабря 2020, 11:49

Европейский союз действительно принял решение отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили Представительство ЕС в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия позволят провести его лично. Между тем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - сказали в пресс-службе Представительства ЕС.

Собеседники "Европейской правды" в правительстве также подтвердили, что причиной такого решения является нацеленность на личную встречу, которая в нынешних эпидемических условиях невозможна.

Совет ассоциации планировалось провести 8 мая в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. 

Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

1 декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором были оценены реформы в Украине, а также достижения и провалы в имплементации соглашения об ассоциации в течение последнего года.

В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в Украине.

Впрочем, в Брюсселе также указали и на положительные достижения в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией.

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Темы: ЕСевроинтеграция
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