Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут "подвинуть"

Пятница, 4 декабря 2020, 13:55

Избранный на выборах 25 октября мэр Харькова Геннадий Кернес не успевает на первую сессию горсовета 9 декабря, но территориальная избирательная комиссия может перенести ее на более поздний срок.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП, информированный источник УП в горсовете

Прямая речь: "С нами никто эту дату (9 декабря) не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю".

Детали: В то же время по данным источника УП, ТИК может перенести на неделю первое заседание горсовета. Решение об этом должны рассмотреть вечером 4 декабря.

Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете тоже не называют, но указывают, что ожидают мэра в декабре.

Что предшествовало: Территориальная избирательная комиссия назначила заседание нового горсовета Харькова на 9 декабря.

Валентина Романенко, УП
Темы: ХарьковКернес


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада вернула наказание за ложь в декларации

инфографикаСоциологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам

Россия заявила о перестрелке на границе с Украиной

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

МОЗ предлагает локдаун после Нового года

Позитивная динамика сохраняется: 15,1 тысячи больных с COVID, 13,4 тысячи выздоровевших

Все новости...
Харьков
Харьковский горсовет соберется 9 декабря, но будет ли Кернес – неизвестно
Самый большой рынок Украины возобновляет работу на выходных
В Харькове на рынке "Барабашово" сгорел 21 павильон
Последние новости
14:49
Кардер на Porsche Cayenne: В Киеве задержали болгарского мошенника
14:39
Турция знает, чей Крым, но РФ продолжит убеждать ее в обратном
14:28
В Москве задержали блогера, у которого в эфире умерла женщина
14:24
Киев праздничный в карантин: купи сувенир под елкой и пойди по новому маршруту
14:14
карта На выходных будет морозно, но сухо
14:10
Суд снял дело Суркисов с рассмотрения из-за больничного судьи
13:55
Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут "подвинуть"
13:50
Учитель из Индии выиграл $1млн премии Global Teacher Prize и отдал половину
13:48
видео, фотоВ Одессе депутаты от ОПЗЖ, "За майбутнє" и Шария заблокировали облсовет
13:37
Более 60% россиян недовольны работой чиновников – опрос
Все новости...