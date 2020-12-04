Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут "подвинуть"

Избранный на выборах 25 октября мэр Харькова Геннадий Кернес не успевает на первую сессию горсовета 9 декабря, но территориальная избирательная комиссия может перенести ее на более поздний срок.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП, информированный источник УП в горсовете

Прямая речь: "С нами никто эту дату (9 декабря) не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю".

Детали: В то же время по данным источника УП, ТИК может перенести на неделю первое заседание горсовета. Решение об этом должны рассмотреть вечером 4 декабря.

Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете тоже не называют, но указывают, что ожидают мэра в декабре.

Что предшествовало: Территориальная избирательная комиссия назначила заседание нового горсовета Харькова на 9 декабря.