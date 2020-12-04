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Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут "подвинуть"

Пятница, 4 декабря 2020, 12:55
Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут подвинуть

Избранный на выборах 25 октября мэр Харькова Геннадий Кернес не успевает на первую сессию горсовета 9 декабря, но территориальная избирательная комиссия может перенести ее на более поздний срок.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП, информированный источник УП в горсовете

Прямая речь: "С нами никто эту дату (9 декабря) не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю".

Детали: В то же время по данным источника УП, ТИК может перенести на неделю первое заседание горсовета. Решение об этом должны рассмотреть вечером 4 декабря.

Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете тоже не называют, но указывают, что ожидают мэра в декабре.

Что предшествовало: Территориальная избирательная комиссия назначила заседание нового горсовета Харькова на 9 декабря.

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Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса избранным городским головой. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте – кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32%), на третьем – глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24%).
  • Кернеса официально зарегистрировали Харьковским городским головой.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ХарьковКернес
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