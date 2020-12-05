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На Николая в Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для больных COVID

Суббота, 5 декабря 2020, 19:20

19 декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест для пациентов с COVID-19.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций".

Детали: Ляшко отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к такому медучреждению. При этом вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.

Прямая речь: "Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается".

Детали: При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.

Предыстория:

  • 17 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на внеочередном заседании правительства было принято решение о выделении средств на развертывание мобильных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией.
  • Глава Минздрава отметил, что для обустройства госпиталей выбрали три локации - Киев, Одессу и Краматорск.
  • Ранее Степанов рассказывал, что мобильные госпитали для пациентов с коронавирусной болезнью будут открывать только после того, как будут заполнены все койки в медицинских учреждениях.
  • В Киеве такой мобильный госпиталь могут развернуть на территории Выставочного центра или Дворца спорта.

Темы: НиколаевкоронавирусЛяшко


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