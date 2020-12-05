19 декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест для пациентов с COVID-19.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии журналистам в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций".

Детали: Ляшко отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к такому медучреждению. При этом вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.

Прямая речь: "Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается".

Детали: При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.

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